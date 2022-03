Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il "maestro" di Massimiliano Allegri Giovanni Galeone ha detto la sua anche sull'inizio di stagione e gli "incidenti di percorso" della Juve, in attesa del big match di domenica contro l'Inter. Ecco il suo pensiero: "Se i punti persi peseranno? Temo di sì. Fino a un mese fa dicevo a Max: con 4 punti in più avresti vinto lo scudetto. Ora quei 4 punti sono diventati 2... Bastava un pareggio in meno, ma ha trovato una squadra nuova, serviva un periodo di adattamento".