Giovanniha detto la sua sul rapporto tra Massimilianoe Cristiano, che potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bianconera: "Negli anni ha fatto molto bene a Napoli, non so in che rapporto sia con Max però. Anni fa parlammo di gente che conoscevamo come Massara, Carnevali, però bisogna dire la verità che Giuntoli ha fatto benissimo finora. Io ho sperato per anni chearrivasse alla Juventus, perché è davvero molto bravo ed è un ragazzo intelligente, serio, che non ama molto mettersi in luce ma ne capisce di calcio".