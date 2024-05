Esonero Allegri: parla Galeone

Giovanni non smette di difendere Massimiliano: "L'esonero di Max è un'ingiustizia, ma a questo punto meglio così" ha sostenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Perché se Max e non vanno d'accordo, meglio separarsi. Conosco Max da anni: se l'altra sera è sbottato in quel modo, ci sarà stato sicuramente qualcosa di grave che ha fatto scatenare la sua reazione. Senza contare che il rigore non dato a Vlahovic era impossibile da non assegnare… Una cosa è certa: la squadra in Coppa Italia ha dimostrato di essere con Max. E' matematico: altrimenti la Juventus non vince con quello spirito contro l'Atalanta di Gasperini. Tatticamente sono stati perfetti e difensivamente non hanno concesso nulla".- "Questo addio è più doloroso. La sua unica colpa è quella di aver fatto troppo bene nel girone d'andata, creando illusioni e aspettative esterne. Ma pensate che Simone Inzaghi con la rosa della Juventus avrebbe vinto lo scudetto? Max ha conquistato la Coppa Italia, riportato la squadra in Champions League e lanciato tanti giovani. Il tutto con le squalifiche di Fagioli e Pogba, uno che avrebbe fatto la differenza anche solo 20 minuti a partita. A Max si può imputare soltanto il girone di ritorno, che però alla fine non ha compromesso gli obiettivi stagionali che gli aveva chiesto la società".- "Max, non c'è dubbio. Ha vinto 12 trofei alla guida della Juve ed è l'unico allenatore ad aver conquistato 5 volte la Coppe Italia. Adesso spazio ai professori, vediamo se vinceranno altrettanto alla Juventus".- "Sento dire che è abile con i giovani. Perché Allegri non ha trasformato Cambiaso, lanciato Yildiz e migliorato Iling? Thiago Motta è bravo e sono il primo a riconoscerlo, però ha anche un bel caratterino. È più esigente di Max, vedremo…".- "Spero di vederlo in Premier League. Anche se il mio sogno è un altro: il Bayern Monaco, è la Juventus di Germania e sono alla ricerca di un grande allenatore. Max sarebbe l'ideale per guidare tutti quei talenti e per riportare il club bavarese al successo dopo l'ultima Bundesliga terminata in anticipo con lo storico trionfo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Anche se…".- "No, perché non credo che Max abbia bisogno di soldi. Piuttosto credo che un "pensierone" ad Allegri lo farà anche De Laurentiis, da sempre un suo estimatore".