Il grande mentore di Max Allegri, Giovanni Galeone, ha così commentato a Sky Sport l'imminente ritorno del suo eterno pupillo sulla panchina della Juventus: ​"La Juventus ha già fatto delle scelte tecniche, chiudendo i rapporti con Paratici. Secondo me adesso è importante. Allegri ha dato molto alla Juve e ricevuto tantissimo, penso che abbia detto di sì al ritorno per l’affetto che lo lega alla famiglia Elkann. Non puoi fare una squadra basandoti solo su Ronaldo, altrimenti sarebbe troppo facile. Ronaldo gioca soprattutto in funzione dei suoi numeri e dei suoi record più che della squadra".