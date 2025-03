Galeone durissimo su Vlahovic: 'Non sa stoppare un pallone, non ci riesce proprio'

AFP via Getty Images

Galeone su Vlahovic: "Non sa stoppare un pallone"

L'ex allenatore Giovanniha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Tra i temi affrontati anche Dusan Vlahovic. Galeone ha criticato il centravanti della Juventus per la mancanza di qualità tecniche."Dico solo questo: la Juventus dà un milione netto al mese a Vlahovic, forse l’unico giocatore slavo — e io me ne intendo, li adoro da 80 anni — che non sa stoppare una palla: non ci riesce proprio".Chissà, ora vediamo con l’arrivo di Tudor".

"Lo vedrei bene alla Roma? Molto. E glielo auguro. Anche se sono stato arrabbiato con lui. Per un po’ mi ha chiamato e non mi andava di rispondere. Era diventato troppo pigro. Deve allenare, è bravissimo. Chissà, magari esagero. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan, di corsa. Ma poi ci siamo sentiti e mi ha detto che non ci va. Ecco: alla Roma lo vedrei benissimo. Poi va a sapere. Io ‘sto calcio non lo capisco più".