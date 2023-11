"È stato al solito bravo ad apportare dei correttivi. Ma Max è dall’estate che è contento della squadra. Dice che i giocatori lo seguono e hanno voglia di crescere e migliorare.". Ha parlato così Giovanni, ex allenatore e mentore di Allegri, che ha proseguito non risparmiando una bordata a qualche ex: "Preferisce i giovani? Non esageriamo - dice alla Gazzetta - Max sa bene che nel calcio esistono le categorie e lo ripete spesso pure a voi giornalisti. Ricordo quando andò al Milan e dopo due settimane a Milanello con Ibra, Seedorf, Pirlo, Ronaldinho e compagnia mi telefonò: “Mister, questi sono dei fenomeni, che devo chiedere di più?”.".