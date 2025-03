Galeone: 'Attenzione a Conte alla Juventus. Allegri? Mi ha detto che non andrà...'

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dell’ex tecnico della Juventus, escludendo un suo approdo sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Le sue parole, rilasciate a Radio Kiss Kiss, sono chiare: "Ho sentito Massimiliano Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan".Negli ultimi giorni si era diffusa l’ipotesi di un ritorno di Allegri a Milano, soprattutto in vista dell’addio ormai certo di Sergio Conceição a fine stagione. Tuttavia, Galeone ha smentito ogni possibile trattativa tra il tecnico livornese e la dirigenza rossonera: "Non ha avuto nessun contatto con i rossoneri". Una dichiarazione che spegne ogni speculazione sul futuro immediato dell’ex allenatore bianconero.

Conte alla Juventus? Parla Galeone



Oltre alla questione Allegri, Galeone ha fatto il punto sulla girandola di allenatori che caratterizzerà la prossima stagione. Ha messo in guardia i tifosi del Napoli sul futuro di Antonio Conte, accostato alla Juventus: "Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio Conte, ma occhio alla Juventus. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi. Non dimenticate che lasciò la Juventus e l'Inter nonostante avesse vinto degli scudetti".



Parole che alimentano il dibattito sul futuro delle panchine delle big italiane, con diversi scenari ancora tutti da definire.