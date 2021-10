Il grande mentore di Max Allegri, Giovanni Galeone, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby d'Italia di stasera a San Siro: "Non sarò a San Siro e magari non la guarderò neppure in tv. Quando capisco che una squadra per cui tifo rischia, cambio canale. Per Max è importante non fermare la striscia positiva: a me un pari non dispiacerebbe, mentre con una sconfitta si farebbe dura."Chiellini gioca sicuro, e con lui metterei De Ligt e Bonucci, più Cuadrado e Alex Sandro. E Bernardeschi, che a Max piace tanto, più di Chiesa che è un po' anarchico e fatica contro squadra chiuse.""Pensavo sarebbe diventata squadra da 4-2-3-1 ma ora ho dei dubbi. Di sicuro le servirebbe un Busquets (o un Khedira, o un Emre Can) e un Benzema, il mio idolo. Per vincere in Europa, come gioco, deve proporre di più. Max capisce di giocatori, anche se alcuni li ha ritrovati con idee diverse, dopo Sarri e Pirlo. Quei poveri ragazzi a volte vengono sballottati. Guardate Luis Alberto..."