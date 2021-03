1









Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato così: "Allegri andrà al Real Madrid? Non credo. È stato molto vicino al Paris Saint Germain, ma al momento non credo voglia andare all’estero. Se Max Allegri andrà alla Roma o al Napoli? Non è un mistero - ha detto a Radio Bianconera - che De Laurentiis gli stia dietro da tanto tempo. L’altro giorno gli ho scritto un messaggio, gli ho detto che se avesse avuto uno tra Gundogan e Benzema avrebbe vinto di sicuro la Champions League. Lui mi ha detto che aveva provato a portarli in bianconero, ma Gundogan non volle andare alla Juve e Benzema non si sarebbe mosso da Madrid neanche se lo avessero pagato oro”.