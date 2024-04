Giovanni, il mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato a la Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul curioso retroscena dell'ultima chiamata con il tecnico toscano. Le sue parole:- "Mi ero ripromesso di non guardare più la Juve dopo la sconfitta contro il Napoli e tutti quei gol sbagliati. Ma nei giorni scorsi mi ha chiamato Max. E, siccome gli voglio bene, sabato ho visto la partita con il Milan soffiando dalla televisione per provare a spingere la palla in rete… Ma senza determinazione in campo, non si segna".