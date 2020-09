Giovanni Galeone, il grande mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato dell'ex allenatore bianconero ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Allegri ha fatto 'palo interno' con l’Inter. È stato molto vicino. Poi Conte è ritornato in buoni rapporti con la società, ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate. Perché non è tornato alla Juventus al posto di Sarri? Max è rimasto in ottimi rapporti solo con Agnelli. E questo potrebbe non essere bastato per avallare un suo ritorno. Posso dire che lui mi ha confessato che ha voglia di rientrare nel giro. È pronto. Al Napoli? Non è molto portato a subentrare. Se De Laurentiis lo avesse chiamato questa estate, probabile che avrebbe accettato".

LA CRITICA A SARRI - Galeone ha mosso anche una critica al successore di Allegri sulla panchina della Juve (oggi a sua volta sostituito da Pirlo): "Sono stranito quando sento un allenatore che fa una valutazione della partita o di una parte della stagione sulla base di dati e statistiche. Una partita non si legge così. Questo spesso lo fa Maurizio Sarri, e io non ho nulla contro Sarri. Il 78% di possesso palla non è preoccupante, ma è preoccupante il fatto che nel restante 22% di possesso palla avversario subisce un sacco di gol. Questo non è mai successo alla Juventus".