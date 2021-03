Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dell’ex Juve a Radio Kiss Kiss Napoli: "Aveva avuto problemi con la mamma e ha detto di no prima al Psg e Chelsea e dopo 10 giorni per correttezza anche all’Arsenal e al Real Madrid. Credo che rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo, mentre al primo anno dopo la Juve non ne aveva tanta… Il presidente De Laurentiis ama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti, c’è stima reciproca".