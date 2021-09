Giovanniè intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, queste le sue parole: "La lite Allegri-Spalletti? Mi sembra strano, perché sono due ragazzi tranquilli che difficilmente fanno polemica. Si vede che Max era un po’ nervoso dopo la partita, gli sta girando un po’ tutto contro, anche a Udine ha subito una rimonta. In altri anni avrebbe vinto senza problemi. Max saprà uscirne, sapeva che c’era tanto da lavorare quest’anno. In questi ultimi due anni i calciatori sono passati da Sarri a Pirlo e avendo insegnamenti diversi, sono un po’ in confusione. Non è per niente facile riportarli sulla via ‘Allegriana’, si difendono bassi ma fanno errori e fatica a ripartire in contropiede"