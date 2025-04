Galeone: 'Allegri è il più vincente che c'è'

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le voci di mercato che accostano il tecnico livornese a nuove panchine, in particolare quella della Roma. Le sue parole aggiungono peso alle indiscrezioni che vedono Allegri al centro dell’attenzione per il prossimo futuro."Max è l’allenatore più vincente che c’è in circolazione, qualcosa di buono l’ha fatta" ha dichiarato Galeone, sottolineando la lunga carriera di successi dell’ex tecnico della Juventus.

Nel corso dell’intervista, Galeone ha parlato anche del Napoli, soffermandosi sulle ultime prestazioni degli azzurri. "Il Napoli? Contro l’Empoli mi è piaciuto. Se la squadra di Conte riesce a non prendere gol poi uno ne fa e questo è un grande vantaggio. A Bologna non mi è piaciuta la fase difensiva, poi con l’Empoli l’ha fatta bene ed infatti è venuta fuori la partita".Le dichiarazioni di Galeone arrivano in un momento chiave della stagione e contribuiscono ad alimentare i rumors sul futuro di Allegri