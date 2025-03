Galeone a Telelombardia: 'La Juventus è il sogno di Gasperini. Allegri alla Juve ha fatto il massimo. Motta ha sbagliato'

GETTY

Giovanni, intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, ha parlato del futuro di Massimilianoe delle qualità di Gian Piero, due allenatori che conosce molto bene. Riguardo all'ex tecnico dellaha sottolineato la sua forte volontà di tornare presto in panchina, con una chiara preferenza per una squadra italiana. Dopo l'addio ai bianconeri, Allegri è rimasto fuori dai giochi, ma sembra determinato a rimettersi in gioco non appena si presenterà l'occasione giusta.Galeone ha poi elogiato Gasperini, definendolo il calciatore tatticamente più intelligente che abbia mai allenato. Non solo, lo ha anche descritto come un allenatore straordinario, capace di leggere le partite con grande lucidità e di far rendere al massimo i giocatori a disposizione. Secondo lui, Gasperini meriterebbe finalmente un’opportunità in una big, dopo il lavoro eccezionale svolto all'Atalanta negli ultimi anni.

Le parole

Infine, ha rivelato che il sogno di Gasperini sarebbe quello di allenare la Juventus, un’ipotesi che potrebbe prendere piede nel prossimo futuro, specialmente se il club dovesse decidere di cambiare guida tecnica."Allegri ha tantissima voglia di tornare in panchina, la sua preferenza è l’Italia. Gasperini tatticamente il calciatore più bravo che ho avuto: è un grande allenatore. È bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big. La Juve sarebbe il suo sogno. Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max”.JUVE - Questa Juve non è la vera Juventus. Non c’entra nulla a livello di mentalità e spirito con la squadra che abbiamo ammirato per tanti anni e non solo con Allegri ma anche con altri allenatori. Motta ha sbagliato a mandar via Danilo, Szczesny e Rabiot.ALLEGRI - Allegri sa valorizzare i giocatori a sua disposizione e sa adattarsi alle esigenze della società. Fa con quello che gli viene messo a disposizione dal club. Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore.