Intervenuto ai microfoni di Tutti i Convocati, in onda su Radio 24, l'ex attaccante della Juve, Galderisi, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al momento di difficoltà che stanno vivendo i bianconeri.'È calato Alex Sandro ma è calata la Juventus in generale, qualcosa è venuto meno dal punto di vista mentale. La condizione fisica non deve essere un alibi, è chiaro che in questo momento la Juventus fa fatica. Chi salta l'uomo nella Juve è Chiesa, se manca un giocatore come lui hai voglia ad avvolgere l'azione e spostare palla da destra a sinistra, non puoi sfondare'.