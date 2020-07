L'ex Juve Giuseppe Galderisi parla a Tutti Convocati su Radio 24 della lotta scudetto: "La qualità e la velocità di passaggi della Juve di ieri sera mette quelli lì davanti in condizioni di fare la differenza - dichiara -. La Juve cresce e ci sono dei singoli che sono tra i migliori al mondo. Credo che la Lazio stia facendo qualcosa di impressionante, ha dato dimostrazione di grande forza. Per esperienza credo che se manca uno, se l'identità è ben precisa, troviamo soluzioni diverse. Certo sarebbe meglio avere Immobile e Caicedo ma non credo che la Lazio si spaventerà ad affrontare la prossima gara. La Lazio non si disunisce mai, ha quella consapevolezza di poter sempre recuperare la partita senza mai perdere la sua forza".