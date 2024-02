La Juventus è chiamata a reagire dopo i risultati dell'ultimo mese, che hanno drasticamente ridimensionato obiettivi e entusiasmi della squadra. Reazione che dovrà essere immediata, a partire dalla sfida delle 18 in casa del Verona che non sarà affatto scontata. Ad analizzare il momento di difficoltà che sta vivendo la squadra di Allegri è stato il doppio ex, che ha rilasciato delle dichiarazioni inai microfoni de, dove si è soffermato anche su quello che sarà il match contro gli scaligeri., ha avuto questo passaggio a vuoto.ma ci può stare perdere a Milano. Ha ottenuto un punto contro due squadre abbirdabili e che la Juve riesce a battere. Il campionato è ancora lungo, anche se va riconosciuto il fatto che l'Inter sembra inarrestabile. Ora arriveranno le coppe europee, di conseguenza la Juve deve riprendersi subito e non ha una gara semplice, perchè a Verona troverà le sue difficoltà".A modo suo, con la sua idea di calcio, ma andrà a Verona per portare a casa il massimo risultato. Sarà complicata e non facile, nonostante il Verona abbia perso giocatori importanti, ma la classifica dice che il Verona non deve guardare contro chi gioca, ma cercare di ottenere il massimo sempre"."Non lo so in questo momento, è difficile da pronosticare. Io dico che Allegri, nonostante tutte le critiche che riceve sta facendo il massimo. L'anno scorso era andato in Champions, quest' anno ci sta andando di nuovo, bisogna vedere cosa vuole fare la società e che tipo di rapporto c'è tra loro., si può apprezzare o meno il modo di giocare, ma non il suo operatoBisognerà capire cosa accadrà al termine della stagione, ora non riesco neanche a pensare ad un altro allenatore".Servirà anche la capacità di Allegri di gestirlo al meglio, peròDeve continuare a lavorare bene e raggiungere l'obiettivo suo e della squadra. E' importante quello che ha intorno, la positività del gruppo, i campioni devono dargli una mano e lui deve cercare di essere umile per migliorarsi giorno dopo giorno."Vlahovic è un signor attaccante. Ci sono dei momenti dove la palla non entra e altri dove le cose vanno meglio. La valutazione del giocatore va sicuramente in base a cosa riesce a fare, ma un allenatore che lo vede tutti i giorni riesce a capire le qualità che ha e lui ce le ha.".Si ringrazia Giuseppe Galderisi per la disponibilità.