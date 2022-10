Mancano poche ore al fischio di inizio della sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Empoli, in una sfida piuttosto delicata in cui i bianconeri dovranno confermare quanto di buono fatto nel derby contro il Torino. Ad analizzare il momento che sta vivendo la Vecchia Signora è stato anche l'ex bianconero Giuseppe, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Io mi auguro che questi ultimi risultati diano più entusiasmo e determinazione in quello che hanno fatto. La Juve nell'ultimo periodo è stata una squadra che si è resa conto delle tante difficoltà e di quello che serviva per uscire. Con atteggiamenti e determinazione hanno portato qualcosa di positivo e i risultati aiutano a lavorare meglio e dare più fiducia.'.'Ho visto rimonte più importanti. Il problema è che quest'anno ci sono molte squadre ed è più equilibrato, non è una lotta a due, ci sono anche Roma, Atalanta. Anche partite con squadre di medio bassa classifica diventerà complicato., i punti faranno fatica a farli tutti. Il Napoli è uno spettacolo, è talmente bello che fa paura, lo si vede nel modo in cui affrontano le partite. Spalletti ha costruito tanto, il campionato è lungo ma per quello che è stato il Napoli in questo periodo, è difficile trovare delle vere antagoniste'.'Lui ha dimostrato di avere delle qualità pazzesche. Fa la differenza nell'uno contro uno ed è inserito in un contesto di gioco che gli va a pennello e lui fa la differenza. E' difficile da marcare, è uno concreto perchè ti salta e poi va a fare gol o ti fa far gol'.'Sono due giocatori fondamentali. Sono anche dell'idea che Kvara se non ha una squadra intorno puà fare delle buone cose ma non fa vincere i campionati. Ne conoscevo uno solo che vinceva da solo ed era Gigi Riva., come identità, come aggressività e sfruttare al massimo le qualità dei singoli.. Lui avrà bisogno di una squadra solida e che gli dia una mano a rientrare nel giusto modo. Ci vuole entusiasmo e questo lo crea il gruppo'.. Mi ricordo la famiglia Viola, Moratti, era un calcio differente. Ora molte cose stanno cambiando, diverse società estere vengono in Italia e sotto certi aspetti è un vantaggio e sotto altri punti di vista no. Le entrate sono troppo importanti se si vuole competere con le altre nazioni'.