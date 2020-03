L'Italia in questo momento è il Paese più colpito dal Coronavirus, ma questo nemico comune ha messo in ginocchio tutto il mondo. Anche in Turchia, dove tra le persone positive al tampone c'è l'ex allenatore del Milan e della Fiorentina - in Italia nella stagione 2000-2001, due panchine durante lo stesso campionato - e attualmente sulla panchina del Galatasaray Fatih Terim. Ad annunciarlo è lo stesso allenatore turco con un tweet: "Il mio tampone è positivo - scrive - Non vi preoccupate, sono in ospedale in buone mani. Vi tengo aggiornati".