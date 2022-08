Il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Galatsaray, Erden Timur, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha svelato anche un curioso retroscena avvenuto nella trattativa Mertens che, ha coinvolto anche la Juve.'La Juventus ha offerto a Mertens 5 milioni netti, l'ho visto con i miei stessi occhi. C'è però rivalità tra Napoli e Juventus e lui non voleva chiudere la carriera in bianconero. Oltre alla Juventus, ci sono state offerte di altri grandi club. Ci ha aspettato esattamente 6 giorni'.