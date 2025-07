Sky - Si blocca la trattativa tra il Galatasaray e Osimhen: le ultime

Novità importanti nella trattativa tra Napoli e Galatasaray per. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'operazionedunque non sta procedendo verso la conclusione. Il club turco ha raggiunto nei giorni scorsirichiesta a lungo dagli azzurri, ma servivano (e servono) ulteriori step.Il Napoli, infatti, ha chiesto al Galatasaray delleche non sarebbero ancora arrivate, bloccando di fatto la trattativa, almeno per il momento. Le parti restano comunque al lavoro per l'operazione, dato che la volontà del club turco è forte e lo ha dimostrato a più riprese nelle scorse settimane, con

Galatasaray-Osimhen, le ultime

Il contratto proposto a Osimhen, infatti, prevede un ingaggio, una cifra ben lontana dalle disponibilità economiche della Juventus , che sembra essersi allontanata dalla corsa, soprattutto dopo l'offerta dei turchi. La trattativa si è bloccata dopo le mancate garanzie bancarie richieste dal Napoli, perciò si attendono ulteriori sviluppi.Il Galatasaray si era già fatto vivo nelle scorse settimane, mostrando grande interesse a tenerlo dopo una stagione positiva in prestito. Anche l'intermediario dell'operazione Gardi ha dichiarato nelle scorse ore a Sky Sport che c'è, dunque sarà ancora da monitorare la situazione.





