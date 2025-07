Romano - Il Galatasaray raggiunge l'offerta di 75 milioni per Osimhen: la situazione

Getty Images

Il Galatasaray sta insistendo per, e dopo le prime due offerte - da 55 e 60 milioni - rifiutate dal Napoli, ha raggiunto la cifra tanto attesa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il club turco ha presentatoper l'attaccante nigeriano, pari proprio alla clausola che lo lega ai partenopei.A questo punto, dunque, spetta proprio al club azzurro decidere quale possa essere il futuro , ma non solo. Resta da capire quale sarà la proposta contrattuale per Osimhen, che nelle scorse settimane aveva, ma sempre con il grande ostacolo del prezzo della clausola.

Il Galatasaray offre 75 milioni: tramonta l'opzione Juve?

Adesso i due club dovranno, ma l'offerta che il Napoli ha richiesto a ogni club estero è finalmente arrivata. Secondo Fabrizio Romano, i turchi non eserciterebbero la clausola ma spalmerebbero i 75 milioni su cinque anni. Il Galatasaray non aveva mai nascostoper trattenere Osimhen dopo una stagione positiva con la maglia del club turco, che lo ha molto apprezzato. Nelle prossime ore, dunque, potrebbero esserci sviluppi cruciali per la trattativa legata all'attaccante nigeriano, che potrebbe essere vicina alla conclusione.Con l'offerta da 75 milioni, al momento, lada Osimhen, con l'aspetto economico che sta facendo la differenza innanzitutto con il Napoli. Resta da capire quale sarà la risposta degli azzurri e del giocatore, ma la certezza è che il Galatasaray si è avvicinato in modo significativo.





