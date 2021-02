1









Fabio Galante, a Tutti Convocati, ha parlato di Juve-Inter: "A Firenze? L’Inter ha dato dimostrazione di grande forza: non vedo ruoli in cui può essere in difficoltà, non vedo grandi difetti. Penso sia l’anno buono per provare a vincere e giocarsela fino all’ultimo. Juve-Inter alla penultima? Chi la arbitra non può fare peggio di Ceccarini. Non avere l’Europa? A tutti piace starci, ma una volta uscito puoi dedicarti ad una partita ed è molto più facile prepararla. E’ brutto non esserci, ma giocare una volta a settimana è tanta roba per il recupero dei giocatori”.