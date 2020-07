Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, parla a TMW della lotta per il titolo della Serie A per le prossime stagioni tra i nerazzurri e la Juve: "Per l'Inter un secondo posto è un punto di partenza. Anche se quest'anno la Juve aveva dato la sensazione di essere raggiungibile e superabile. Credo che adesso i nerazzurri possano iniziare un ciclo come ha fatto la Juve. C'è tutto per aprirlo e deve essere così. E il prossimo anno deve puntare allo scudetto".