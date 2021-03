Quando parliamo della situazione di classifica della Juventus, in genere ricordiamo come ci sia una gara da recuperare rispetto alle due squadre che la precedono ai vertici della classifica del campionato di Serie A. Ma chiaramente anche per il Napoli vale questa speranza dei 3 punti, come ha ricordato anche Fabio Galante su Italia 1: "A Gattuso cosa si può chiedere di più? Gli è mancato Osimhen, gli sono mancati Mertens, Koulibaly... Deve pure recuperare una partita all'Allianz Stadium. E se la vince, è a due punti dalla Juventus".