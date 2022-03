Anche l'ex calciatore del Torino Fabio Galante, ha commentato l'attuale stagione e la relativa corsa scudetto, soffermandosi anche su quello che è stato il mercato invernale della Juve, coronato dall'arrivo di Vlahovic.



'La favorita per lo scudetto è ancora l'Inter. C'è anche Spalletti che è un volpone, ha esperienza e ha una squadra forte. Se non avesse tutte quelle assenze... Ma è la squadra che può far più paura. Parlando delle altre, con Vlahovic la Juve si è completata. Se lo avesse avuto da inizio anno poteva essere la più forte. Si è assottigliata la sua percentuale come favorita, ma l'Inter resta la candidata numero per il titolo'.