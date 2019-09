Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato in mixed zone dopo la Samp. A Fcinternews: "Sono contentissimo del gol e della sua importanza perché eravamo in inferiorità numerica e abbiamo ritrovato il doppio vantaggio. Son contento anche per la prestazione e soprattutto per la vittoria".



MARGINI DI MIGLIORAMENTO - "Son solo sei gare, è ancora lunga. Il gol che abbiamo preso dispiace e fa rodere perché non ne dobbiamo prendere, ce lo potevamo risparmiare ma va bene così. Miglioreremo partita dopo partita".



ATTACCARE PER DIFENDERE - "Penso sia stata una scelta azzeccata, avevamo bisogno di un attaccante di peso che tenesse qualche pallone in più lì davanti e Romelu ci ha aiutato tanto quando è entrato in campo. Ha fatto bene anche Lautaro, però la scelta è azzeccata. Abbiamo fatto un secondo tempo ottimo, non abbiamo sofferto molto nonostante il gol preso: siamo rimasti compatti".



VOLETE RAGGIUNGERE HERRERA?- "Vogliamo soltanto vincere, i record non ci interessano più di tanto. Ora abbiamo una partita importante contro il Barcellona, quindi prima pensiamo a quella e poi alla Juve".