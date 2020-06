1









Dopo Antonio Conte e Christian Eriksen, anche Roberto Gagliardini ci crede. E non si nasconde. Tornare in campo "è stata una gioia - ha dichiarato il centrocampista a Sky Sport -, c'era tanta voglia di riprendere a giocare. Siamo lì, ce la stiamo giocando e secondo me i sei punti di distacco dalla Juve sono colmabili. Ora dobbiamo essere concentrati e bravi anche se non dipenderà tutto da noi. Ma può ancora accadere di tutto".



STAGIONE - ​"sarà fondamentale la gestione delle partite, soprattutto cercare di chiuderle il prima possibile. Spogliatoio? Siamo un gruppo unito e penso che Sanchez ed Esposito potranno darci una mano".