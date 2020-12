Notte da derby d'Italia, notte di un eroe speciale: Mario Mandzukic. E' il 7 dicembre 2018, la Juve di Allegri vince 1-0 contro l'Inter di Spalletti e ne spegne le ambizioni scudetto. Decide un colpo di testa di Mandzukic, il più letale in quel periodo nella Juventus, soprattutto nei big match. Ad inizio partita anche un palo colpito da Gagliardini, che ad ogni errore veniva bersagliato dai suoi tifosi, reo di aver visto Juve-Barcellona allo Stadium insieme a Spinazzola e di essere quindi un cuore bianconero.



IL TABELLINO



Juventus-Inter 1-0



MARCATORI: 21' st Mandzukic (J)



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic (37' st Emre Can), Matuidi; Dybala (27' st Douglas Costa); Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Benatia, Cuadrado, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All. Allegri



INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini (25' st Keita), Brozovic, Joao Mario (32' st Lautaro); Politano (13' st B. Valero), Icardi, Perisic. A disposizione: Padelli, De Vrij, Vecino, Ranocchia, D'Ambrosio, Candreva. All. Spalletti



ARBITRO: Irrati di Pistoia



NOTE: Ammoniti: Pjanic, Betancur (J); Perisic, Brozovic (I). Recupero: 1' pt, 5' st.