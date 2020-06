2









Un’immagine che ha già fatto il giro di tutti i social, che difficilmente si leverà dalla testa e che rischia di avere una ricaduta psicologica, sul giocatore e sull’Inter intera. Quella traversa colpita da due passi da Gagliardini, a porta completamente libera, è l’emblema di una squadra che non è riuscita a uccidere la partita contro il Sassuolo, terminata poi 3-3 con i nerazzurri che rischiano di salutare ogni speranza di rincorsa alla Juventus per lo scudetto. E pensare che quello sarebbe stato il gol del 3-1 ma, come è scritto nel manuale del calcio, ‘gol sbagliato, gol subito’: prima il pareggio su rigore di Berardi, poi il nuovo vantaggio di Borja Valero, l’occasione sprecata da Candreva e la sorte che si ripete, con Magnani come giudice. Troppo turnover (6 riserve in campo rispetto alla formazione titolare), poca attenzione alla fase difensiva e scarsa capacità di ipotecare il risultato, pesano su questo pareggio dal sapore amaro, di sconfitta. Ma soprattutto quell’immagine, Gagliardini che sbaglia clamorosamente a due passi.



IRA DEI TIFOSI – Sui social non è stato di certo risparmiato. C’è chi gli ha dato dello juventino ricordando quella foto che lo ritraeva con il suo ex compagno Spinazzola, seduti sulle tribune dello Stadium per assistere alla sfida di Champions tra Juve e Barcellona nell’aprile del 2017. Questo è il classico esempio di errore imperdonabile, su cui il popolo di Twitter ha voluto infierire.