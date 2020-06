Con la clamorosa traversa di oggi in Inter-Sassuolo, si dirà, Roberto Gagliardini ha fatto un favore indiretto alla Juventus nell'ottica della corsa per il tricolore (ma chissà se la squadra di Conte non avrebbe pareggiato lo stesso anche in caso di gol…). Tuttavia non è la prima volta che il centrocampista nerazzurro desta scalpore per presunte tendenze filo-bianconere: qualcuno lo ricorderà, insieme all'amico Leonardo Spinazzola (all’epoca ancora all'Atalanta), assistere allo stadio a Juventus-Barcellona di Champions League nella primavera 2017, provocando l’ira dei tifosi nerazzurri. Tant’è che per la successiva gara contro il Monaco qualcuno ne invocò la presenza in tribuna per scaramanzia… Ripercorriamo insieme quel periodo attraverso la nostra fotogallery.