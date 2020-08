Antonio Gagliardi, ex match analyst della Nazionale, sarà uno degli assistenti di Andrea Pirlo nella "nuova" Juventus che sta prendendo forma in questi giorni. Oggi Gagliardi ha voluto esprimere il suo entusiasmo su Twitter dopo l'ufficialità del suo nuovo ruolo: "Inizia un nuovo importante capitolo per la mia vita e la mia carriera! Una sfida ambiziosa per aiutare questo storico club a conseguire altre vittorie. Ringrazio Andrea e la società per la fiducia". Questo il suo messaggio, con tanto di hashtag in pieno mood juventino #finoallafine.