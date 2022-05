L'ex analista di Pirlo alla Juventus, Antonio Gagliardi, ha parlato così a Repubblica della crisi del calcio italiano: "Soluzioni per il futuro? Non credo che ce sia una sola, ma personalmente sono d’accordo col settore tecnico diretto da Demetrio Albertini, che insiste sull’importanza delle seconde squadre come passaggio fondamentale dalle giovanili alle prime squadre. Se 19 dei 23 spagnoli campioni d’Europa nel 2012 e 21 dei 23 tedeschi campioni del mondo nel 2014 sono passati dalle seconde squadre, una ragione ci sarà".