Amici da sempre, avversari da una vita e campioni del mondo insieme. Oggi Alex Del Piero e Francesco Totti si ritrovano davanti a uno schermo, tra aneddoti e risate durante una diretta Instagram: "Quanti scudetti hai vinto tu?" chiede Totti. E Alex risponde: "Otto sul campo, sei ufficiali". La replica del Pupone: "Ah vabbè, io a tavolino ne avrò vinti 9 o 10". C'è spazio anche per qualche rivelazione: "Quella volta che ci hai fatto '4 e a casa' con la mano mi hai fatto rosicare" rivela Del Piero. Totti risponde: "Non l'ho fatto direttamente a te, non mi sarei mai permesso, ti rispetto. Eri il capitano della Juve e siamo amici. L'ho fatto a Tudor, mi aveva dato una gomitata sul muscolo".



LA LAZIO - Poi l'ex capitano giallorosso scherza sul possibile futuro del figlio alla Lazio: "Mi avevano chiesto se da procuratore porterei mio figlio alla Lazio" esordisce Totti. "Tutto è sempre aperto, le big sono grandi squadre. Ma ho anche detto che se dovessi chiedere a lui, Cristian mi direbbe di no. Io non lo porto certamente di mia spontanea volontà, mica sono scemo...".