2









Dopo la vittoria della Juventus sul Barcellona, il club catalano ha voluto mandare nu messaggio chiaro attraverso un tweet con una foto: "Due grandi del calcio mondiale". 'Messi e Ronaldo' penseranno in molti. No, perché il Barça ha twittato una foto di Leo che si scambia la maglia con Gigi Buffon, altro grande protagonista della partita. La rivalità col portoghese è troppo forte, soprattutto dopo ieri sera quando CR7 ha messo in ginocchio Messi e tutto il Barcellona. Così il club snobba Cristiano ed esalta Buffon.