La Juve vince la Coppa Italia, il Mapei Stadium si colora di bianconero. Tra la felicità generale però, spunta anche un piccolo giallo. Quella contro l'Atalanta è stata una partita tesa e spesso nervosa, l'arbitro ha dovuto estrarre dei cartellini per tenerla sotto controllo e ci sono stati alcuni episodi che hanno fatto discutere. Su uno di questi, nasce la gaffe della Rai. Pensando di avere i microfoni spenti, alla fine del collegamento si sente: "Abbiamo sollevato un po' di polemiche, ma secondo me non ha fatto fallo. Ne parlavo anche con Massimiliano". E sui social scoppia la polemica...



Sfoglia la gallery per vedere i tweet