Insieme non solo hanno vinto in bianconero, ma hanno portato l'Italia sul tetto del Mondo nel 1982. Quella Coppa del Mondo sarà domani allo Juventus Museum per l'inaugurazione di 'Gaetano Scirea', la mostra dedicata all'indimenticato capitano dei bianconeri e a uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano. Dal tre settembre la mostra è al Museum, apertura al pubblico dal 4. Intanto, qui le prime immagini apparse sui social della Juventus.