Come Gaetano Scirea, nessuno mai. Gai nasce a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, il 25 maggio del 1953. Cresciuto come difensore nell'Atalanta, in cui esordisce tra i professionisti nel 1972, approda ben presto alla Juventus, due anni più tardi. Resta a Torino fino al termine della propria carriera, per le successive 14 stagioni. In tutto con la maglia bianconera colleziona ben 552 presenze, con 32 gol segnati tra tutte le competizioni. E vince tutto: 7 scudetti, 2 Coppa Italia, una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. Smette di giocare nel 1988, per diventare vice di Dino Zoff sulla panchina della Juventus. Muore il 3 settembre del 1989, in un tragico incidente d'auto in Polonia. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 66 anni, il ricordo del mondo bianconero va ancora e sempre a lui: Gaetano Scirea.