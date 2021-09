La Juventus ricorda oggi i 32 anni dalla morte di Gaetano Scirea. Su JTV si può vedere uno speciale che racchiude le voci di tanti protagonisti della sua Juventus. Da Antonio Cabrini a Massimo Mauro fino a Massimo Bonini. Tutti ricordano la straordinarietà dell'uomo e del calciatore insieme. Unico a "sembrare una persona normale" in mezzo a tanti mostri sacri, con l'umiltà di prodigarsi a far inserire i giovani che arrivavano nello spogliatoio bianconero. E in campo "faceva diventare semplici le cose difficili".