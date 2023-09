"Era una domenica come oggi e come oggi la Juventus giocava in trasferta quando Gaetano Scirea ci ha lasciato, un po’ più soli e un po’ più tristi". Apre così Tuttosport il suo omaggio per Scirea nell'anniversario della sua scomparsa. E prosegue: "Sono passati trentaquattro anni e sembra una vita se ci si ricorda che il calcio ha avuto un uomo e un campione come lui e che era un mondo popolato da persone che giocavano a pallone, non da calciatori fuori dal mondo. Erano tempi diversi, vero, ma rispetto a quello di oggi, il calcio era ancora più diverso, perché autentico e umano. Scirea ne era la sintesi perfetta, il volto e l’anima, i piedi e la classe".E poi, il quotidiano, chiosa: "Era una domenica come oggi e come oggi la Juventus giocava in trasferta quando Scirea ci ha lasciato, un po’ più soli e un po’ più tristi, ma anche più ricchi, grazie al ricordo che ci ha lasciato e possiamo spolverare ogni volta che ci sembra assurdo quello che vediamo. Grazie Gaetano, continua a ispirarci, ne abbiamo bisogno".