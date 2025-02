Gabriele Mulazzi saluta la Juventus: 'Mi hai insegnato l'appartenenza, un grazie non sarà mai abbastanza' FOTO

Getty Images for DFB

. Il terzino classe 2003 è ormai pronto, come annunciato ieri, a trasferirsi in Svizzera al, lasciando a titolo definitivo il club bianconero dove è letteralmente cresciuto, facendo tutta la trafila delle giovanili fino appunto alla seconda squadra.Ecco il suo messaggio al mondo bianconero, affidato al suo profilo Instagram: "Difficile trovare le parole per salutare quella che è stata CASA per 11 lunghi e bellissimi anni. Sono arrivato che ero poco più di un bimbo e mi hai accompagnato nell’adolescenza, fino a rendermi UOMO. Mi hai insegnato cosa significa la parola APPARTENENZA, il senso di RESPONSABILITÀ, l’importanza del SACRIFICIO e della DEDIZIONE. Sei stata come una seconda famiglia, mi hai educato e migliorato ogni giorno, spingendo sempre più in alto l’asticella. Sei stata un’insegnante SEVERA, ESIGENTE, ma che ha sempre saputo riconoscere i MERITI quando necessario. Con te ho imparato che VINCERE NON È IMPORTANTE, MA È L’UNICA COSA CHE CONTA. Ho appreso che le SCONFITTE e le DELUSIONI, per quanto dolorose, sono e saranno sempre un nuovo punto di PARTENZA. GRAZIE non sarà mai abbastanza, ma è tutto ciò che posso dirti, il resto sarebbe superfluo. GRAZIE @juventus".

Chi è Gabriele Mulazzi

Il ruolo

I numeri della stagione 2024/25

Presenze: 16

Minuti: 1312'

Goal: 0

Assist: 2

Gabriele Mulazzi è un giovane calciatore italiano, nato il 19 aprile 2003, cresciuto nel settore giovanile della Juventus. È un giocatore duttile, capace di ricoprire diversi ruoli, principalmente come esterno destro, sia in difesa che a centrocampo. Mulazzi ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere, distinguendosi per la sua tecnica, velocità e capacità di adattarsi a più posizioni in campo. Ha giocato con la Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera che milita in Serie C, accumulando esperienza tra i professionisti.Nel corso della sua carriera, è stato spesso impiegato come terzino destro o esterno a tutta fascia, grazie alle sue qualità offensive e alla buona resistenza fisica. Il suo nome è recentemente emerso nel mercato, con il FC Sion interessato al suo cartellino per garantirsi un rinforzo giovane e di prospettiva.In questa stagione Gabriele Mulazzi ha disputato 16 partite con la Juventus Next Gen nel Girone C di Serie C, accumulando un totale di 1.312 minuti in campo, senza mai segnare.