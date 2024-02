Il presidente della FIGC Gabrieleè intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport. Queste le sue parole sulla possibilità di un nuovo format per la Serie A."Ho ricevuto con grande piacere Milan, Juventus, Inter e Roma. Sono venute da me e le ho ricevute con grande piacere perché la federazione è la casa di tutti. È un tema importante che si offre alla nostra valutazione: l’intasamento di date e calendari. Prima o poi si arriverà comunque a rivedere il format anche in Serie A. La Germania lo ha già fatto, la Francia l’anno prossimo andrà a 36 tra prima e seconda divisione. Mi auguro che avvenga in autodeterminazione e autonomia delle singole componenti. Ma in questo momento voglio concentrarmi per trovare un accordo sulle riforme economico-finanziari".