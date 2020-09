Presenza speciale oggi in tribuna durante l'amichevole della Juventus contro il Novara. Sugli spalti c'era l'ex tennista e zia della compagna di Dybala Gabriela Sabatini: "Sono contentissima di essere qui e di poter vedere questi giocatori - ha raccontato ai microfoni di Sky Sport - E' la prima volta che vengo qui, poter assistere da vicino a una partita è un'esperienza unica. Peccato non aver visto Paulo, ma anche così sono molto felice". Sui racconti della nipote e di Dybala: "Qui stanno molto bene, sono contenti. La vita è molto tranquilla e per lui è meglio così. Oriana è contenta. Quando può viene in Argentina, ma mi ha fatto piacere vederla qui a Torino".