Tra i possibili partenti in casa Manchester City c’è anche Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano classe 1997 non ha vissuto una stagione semplice a causa del rapporto tutt’altro che idilliaco con Pep Guardiola. Così, ora si prospetta un clamoroso divorzio. Tuttavia, bisogna trovare una destinazione. Finora l’Atletico Madrid sembrava la meta più probabile, dato che i Colchoneros stanno cercando un rinforzo per l’attacco orfano di Antoine Griezmann. La trattativa pareva già avviata con Gabriel Jesus inserito come contropartita tecnica nell’affare Rodrigo. Ma l’inserimento del Bayern Monaco potrebbe cambiare drasticamente ogni scenario e l’approdo del brasiliano in Spagna si farebbe assai più complicato. Così potrebbe riprendere quota l’ipotesi Juventus: nei mesi precedenti il club bianconero era stato accostato fortemente al giocatore del City