1









Il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Radio Sportiva del mercato della Juventus, in particolare di Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City obiettivo dei bianconeri: “Gabriel Jesus? È stato il nome che Sarri aveva suggerito alla dirigenza bianconera quando Higuain e Dybala stavano per salutare. Alla fine la trattativa con il Manchester City per il brasiliano non è andata a buon fine, ma il tecnico stima molto il calciatore”



ANCORA SU SARRI – “Il futuro di Sarri? Ho la sensazione che possa restare ancora alla Juventus, ma nel calcio mai dire mai”.