La Juve mette nel mirino Gabriel Jesus. Secondo quanto riferito da Tuttosport l'attaccante brasiliano del Manchester City sarebbe più di un'idea per i bianconeri, che con i Citizens hanno ottimi rapporti. Gabriel Jesus è valutato circa 70 milioni di euro, e la Juve potrebbe farsi trovare pronta qualora il City fosse costretto a smobilitare a causa della sanzione inflittagli dall'Uefa, che lo ha estromesso per due anni dalle coppe europee. Il classe '97, ex Palmeiras, potrebbe essere il primo a spingere per un addio in caso di esodo di massa da Manchester.