E sul fronte Gabriel Jesus? Non ci sono buone notizie per la Juventus. Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve osserva quindi con attenzione gli sviluppi della vicenda, pronta a sfruttare eventuali opportunità. Ma, naturalmente, non è la sola interessata al bomber. Tradotto: la concorrenza per i bianconeri è forte. In campo sono scesi infatti pure Arsenal e Tottenham. I due club, già storici rivali nel derby del nord di Londra, stanno duellando pure per Jesus.