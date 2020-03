Tra gli attaccanti che la Juventus sta monitorando per la prossima stagione c'è quello del Manchester City Gabriel Jesus. Il brasiliano potrebbe lasciare i Citizens in estate e i bianconeri, che avevano già provato a prenderlo anni fa, lo tengono d'occhio. Come riporta Tuttosport gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero aiutare la trattativa. La scorsa estate Juve e City hanno portato a termine lo scambio tra Cancelo e Danilo con conguaglio economico in favore del club bianconero. La linea diretta Torino-Manchester è ancora attiva.