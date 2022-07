Il neo centravanti dell'Arsenal,, ha parlato così della sua nuova avventura dopo l'amichevole vinta contro il Norimberga: ''Non sono qui per essere una superstar, voglio solo giocare a calcio, andare in campo e aiutare i miei compagni di squadra, come fossimo una famiglia. Ogni cosa va fatta insieme, in campo e fuori. Non sono qui per essere unico, ho tanto da imparare da questi ragazzi".